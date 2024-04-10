الفنان السعودي سعد خضر يشكو الخذلان وينتقد تنكّر ناصر القصبي له

انتقد الفنان السعودي المخضرم سعد خضر، مواطنه ناصر القصبي الذي تنكَّر له كما يقول، وشكا من الخذلان الذي تعرض له من قبل المنتجين والمؤسسات المسؤولة عن السينما.

وظهر خضر في لقاء تلفزيوني رمضاني مع قناة "الإخبارية"، ليحكي عن جزء من مسيرته الفنية التي تمتد لنحو 6 عقود، كان خلالها ممثلاً ومخرجًا ومنتجًا لا يزال يرغب بالعمل وهو بعمر 77 عامًا الآن.

وقال "خضر" إنه يغيب عن الساحة الفنية حاليًا لأن لا أحد من المنتجين يعرض عليه أدوارًا، مضيفًا: "ما في أب يشحذ من عياله أن يؤكّلونه".

وأضاف أنه هو من أظهر الفنان ناصر القصبي على الشاشة، لكن بطل سلسلة "طاش ما طاش" لم يدعوه لأي دور في كل أجزاء المسلسل الشهير.