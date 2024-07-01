لماذا فجرت وفاة الطالبة "سماح ماريا" حزن الجزائريين؟ (صور)

حالة من الحزن اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية الجزائرية، إثر وفاة الطالبة سماح ماريا ماحي، التي اعتبرت إحدى أشهر محاربات السرطان في البلاد، قبل أن تفرح مع ذويها بإعلان نجاحها الدراسي.

وتداول نشطاء نتائج شهادة التعليم المتوسط التي خاضت الطالبة ذات الـ 15 عاما اختباراتها وهى على فراش المستشفى وحصلت فيها على معدل( 15.98) لتتصدّر قائمة الناجحين بمحيط منطقتها بتقدير "جيّد".

وتنحدر الراحلة من ولاية "تيسمسيلت" وظلت تكافح المرض الخبيث نحو 6 سنوات وكانت ترفض تسميتها بـ "المريضة" وتعلن أنها سوف تنتصر عليه وتحقق أمنيتها في أن تصبح طبيبة.