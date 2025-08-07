لماذا غابت بروك هوغان عن جنازة والدها؟ (صور)

في خطوة أثارت تساؤلات، أوضحت بروك هوغان سبب عدم حضورها جنازة والدها نجم المصارعة الشهير هالك هوغان، الذي توفي في 24 يوليو عن عمر يناهز 71 عاماً إثر أزمة قلبية.

ودُفن هوغان، الذي وُلد باسم تيري جين بوليا، في مراسم خاصة أقيمت يوم 5 أغسطس في كليرووتر بولاية فلوريدا، بحضور شخصيات معروفة مثل كيد روك وتريبل إتش وستيفاني ماكمان، بينما غابت بروك عن التشييع بعد قطيعة استمرت عامين.

وفي منشور مؤثر عبر إنستغرام، قالت بروك، البالغة 37 عاماً، إنها فضلت تكريم والدها بطريقة خاصة، بعيداً عن أجواء الجنازات التي كان يكرهها، مضيفة: "أعلم أن الناس يعبّرون عن حزنهم بطرق عديدة، لكنني قررت أن أكرّمه بأصدق ما في قلبي.. بشكل خاص.. وبالطريقة التي شعرت أنها تقربني منه".

اصطحبت بروك طفليها التوأم، أوليفر ومولي، إلى الشاطئ، المكان المفضل لوالدها، وكتبت: "الأمر الوحيد الذي افتقدته اليوم هو جلوسه على كرسيه يشاهد الأمواج والغروب".

وأضافت: "مولي أحبت البحر، وأعتقد أنها ستكون (سمكة صغيرة) كما كنت أنا. كل حبة رمل وكل موجة أعادتني لطفولتي كـ(طفلة الشاطئ)".

أخبار ذات علاقة تراجعت بسبب طلاق مكلف.. كم تبلغ ثروة هوغان؟

وفي مقابلة مع بودكاست Bubba the Love Sponge، تساءلت بروك عن سبب عدم إجراء تشريح للجثة قبل الحرق، مشيرة إلى أن والدها كان يتحسن بعد جراحة قلبية، إذ كان يمارس تمارين التنفس بنشاط.

وكشفت بروك أن هوغان عانى الرجفان الأذيني وسجلًا صحيًا معقدًا تضمن علاجات متعددة لإطالة حياته.

وفي وداعها الأخير، كتبت: "أعلم أنه الآن في سلام، بعيداً عن الألم، في مكان جميل كما كان يتخيله دائماً".