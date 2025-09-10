جثة في صندوق سيارة نجم شهير تثير الذعر في هوليوود

عُثر على جثة متحللة في هوليوود داخل صندوق سيارة "تيسلا" مسجلة باسم نجم الراب الأميركي الصاعد "دي 4 في دي" D4vd، وفق ما أفادت الشرطة ووسائل الإعلام.

واتصل سكان يقيمون بالقرب من موقف سيارات بالشرطة، الاثنين، للإبلاغ عن رائحة كريهة تنبعث من الموقع في أحد أحياء لوس أنجليس الشهيرة.

وعند وصولهم، أفاد رجال الشرطة بأنهم عثروا على جثة متحللة ملفوفة بغطاء بلاستيكي في صندوق السيارة.

وقال روبرت بيترز من إدارة شرطة لوس أنجليس للصحفيين، الثلاثاء: "جرى إبلاغنا هذا الصباح بالأمر، والسيارة موجودة هنا منذ بضعة أيام".

ووفقا لقناة "إيه بي سي 7" الإخبارية، فإن السيارة مسجلة في تكساس باسم ديفيد أنتوني بيرك، واسمه الفني D4vd.

وكان من المقرر أن يُحيي D4vd البالغ 20 عاما، حفلة غنائية، الثلاثاء، في مينيابوليس في شمال البلاد كمحطة أخيرة في جولته العالمية.

اشتهر الشاب عام 2022 عندما حققت أغنيته "Romantic Homicide" نجاحا كبيرا على تطبيق "تيك توك".

وواصل مغني الراب الشاب مشاركة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة للترويج لألبومه الجديد، لكنه لم يشر إلى هذه الحادثة.