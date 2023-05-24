الجيش الأردني يحتفل بزفاف ولي العهد بـ"حوافز مجزية"

وتتحضر المملكة، لحفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، على الآنسة رجوة آل سيف الذي سيقام في الأول من حيزان، حيث عمت مظاهر الفرح في كافة مدن ومحافظات البلاد.

وبهذه المناسبة، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي، عن "بدء مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية بتوزيع الأراضي على الضباط ضمن مشروع في العاصمة عمّان".

وأكدت قيادة الجيش بأنها "تشارك فرحة المملكة الأردنية الهاشمية، بزفاف ولي العهد، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني المعظم، مع جميع مرتباتها من ضباط وضباط صف وأفراد".