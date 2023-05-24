الجيش الأردني يحتفل بزفاف ولي العهد بـ"حوافز مجزية"
أعلن الجيش الأردني، يوم الأربعاء، عن حوافز مجزية للضباط وضباط الصف، بمناسبة قرب زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.
وتتحضر المملكة، لحفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، على الآنسة رجوة آل سيف الذي سيقام في الأول من حيزان، حيث عمت مظاهر الفرح في كافة مدن ومحافظات البلاد.
وبهذه المناسبة، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي، عن "بدء مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية بتوزيع الأراضي على الضباط ضمن مشروع في العاصمة عمّان".
وأكدت قيادة الجيش بأنها "تشارك فرحة المملكة الأردنية الهاشمية، بزفاف ولي العهد، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني المعظم، مع جميع مرتباتها من ضباط وضباط صف وأفراد".
كما أعلنت قيادة الجيش بأنها "ستقوم، بصرف القروض الإسكانية لـ 500 ضابط صف إضافي خلال شهر حزيران.
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري أقامت الملكة رانيا العبدالله عقيلة العاهل الأردني حفلة الحناء، بمشاركة عدد من أميرات العائلة الملكية.
وعبرت الملكة رانيا العبدالله خلال حفل الحناء عن سعادتها الغامرة بزفاف نجلها الأكبر، حيث قالت موجهة كلامها للحضور: "أهلاً وسهلاً فيكم، مبسوطة انكم هون حتى تشاركونا فرحتنا. يعني الحمدالله اليوم كثير عزيز علينا، ولعيلتنا الكبيرة"، مضيفة "حسين ابنكم وانتوا أهله وهذا عرسكم حسين هو فرحتي الأولى، ابني البكر... وزي أي أم أنا من زمان بحلم اشوفه عريس".
وأعلن الديوان الملكي الأردني موعد زفاف ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني من خطيبته السعودية، رجوة خالد آل سيف، في الأول من يونيو/حزيران 2023.