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أستراليا.. إغلاق شاطئين بسبب كرات سوداء "مريبة" (صور)

أستراليا.. إغلاق شاطئين بسبب كرات سوداء "مريبة" (صور)
شاطئ جوردونز باي، أسترالياالمصدر: مواقع التواصل الاجتماعي
فريق التحرير
فريق التحرير
16 أكتوبر 2024، 8:00 ص

أغلق شاطئ كوجي في سيدني يوم الثلاثاء بعد اكتشاف مئات الكرات السوداء الغامضة، فيما تم إغلاق شاطئ جوردونز باي القريب لاحقًا.

ويأتي ذلك وسط جهود مكثفة من الخبراء لتحديد مصدر هذه الكرات، والتي يُحتمل أن تكون كرات قطران ناتجة عن انسكابات نفطية.

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وفي صباح الأربعاء، رصدت جت سكي تابعة لمجلس راندويك ما يُحتمل أن يكون بقعة نفطية قبالة الساحل. وتم إرسال عينات من المادة الغامضة للاختبار، مع تحذيرات للجمهور بعدم لمسها أو الاقتراب منها.

وأفادت وزيرة البيئة في الولاية، بيني شارب، أن وكالة حماية البيئة تعمل مع وكالات حكومية أخرى لتحديد طبيعة الكرات ومصدر التلوث.

وقد تم وضع حواجز وأعلام حول شاطئ كوجي، حيث تعمل فرق تنظيف على جمع الكرات وتجنب جرفها بعيدًا.

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وحذّر الخبراء من أن الكرات قد تشكل تهديدًا للحياة البحرية، مشيرين إلى ضرورة الاستمرار في مراقبة الوضع، ويُتوقع أن تُفتح الشواطئ مجددًا في غضون أيام قليلة بعد تقييم المخاطر.

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