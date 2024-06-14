سوريا.. 6 قتلى بحادث سير "مأساوي" في اللاذقية
أسفر حادث سير مأساوي في مدينة اللاذقية الساحلية في سوريا، اليوم الجمعة، عن مقتل ستة أشخاص، وإصابة آخرين، حسب وكالة "سانا" السورية.
وقالت الوكالة، "توفي ستة أشخاص، وأُصيب آخرون بجروح متفاوتة جراء حادث سير وقع الجمعة لحافلة بولمان (حافلة) نقل جماعي قادمة من حلب باتجاه اللاذقية، بالقرب من مفرق الجوبة على أوتوستراد اللاذقية".
وقال عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل، دريد مرتكوش، لـ"سانا" إنه "فور الإبلاغ عن الحادث توجهت سيارات إسعاف وفرق إنقاذ من شرطة المرور وناحية الهنادي وفوج إطفاء لانتشال العالقين في الباص، ونقلهم إلى مشفى تشرين الجامعي ومشفى العثمان الجراحي".
وأضاف مرتكوش أن "الحادث ناجم عن تشتت انتباه وسهو السائق واصطدام الحافلة بأعمدة جسر وتهشمها بشكل كبير، ما أدى إلى تدخل فرق الإنقاذ لفصل سقف البولمان (الحافلة) عن هيكله بشكل فوري، وانتشال العالقين ونقلهم إلى المشفى لتلقي العلاج، وتقديم الإجراءات الإسعافية العاجلة كلها".
وأوضح أن الحافلة كان على متنها "29 راكبًا، علاوة على السائق والمرافق، ونجم عن الحادث ست وفيات، وعدة إصابات بين المتوسطة والخفيفة، تم إدخال اثنتين منها إلى غرف العمليات مباشرة".