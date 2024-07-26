أمرت النيابة العامة في مصر، في ساعة متأخرة من مساء الخميس، حبس زوجة اعتدت على والدة زوجها بالضرب المبرح في غياب الزوج، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكانت حالة من الصدمة والذهول الممتزجة بالغضب انتابت الرأي العام المصري، إثر تداول مقطع فيديو لزوجة شابة من قاطني محافظة الشرقية، وهي تعتدي بالضرب والسحل على حماتها على نحو أثار ضجة كبيرة.

ويُبرز مقطع الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل، في الساعات القليلة الماضية، كيف تطور نقاش عادي إلى غضب شديد من جانب الزوجة، التي انتابتها حالة من الهياج العصبي، وانهالت ضربًا على والدة زوجها.

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وعبثًا حاولت أم الزوجة، التي كانت حاضرة في المكان، الحيلولة بين ابنتها وحماتها من شدة عنف وقوة الضرب، الذي سرعان ما تطور إلى سحل، وشد شعر، واعتداء بالعصي.

وتطورت الأحداث سريعًا لتقبض الجهات الأمنية في المحافظة على الزوجة، التي تبلغ من العمر 20 عامًا، والتي ادعت أمام المحققين، بأنها "تحت تأثير السحر والمسّ والأعمال".

وانهارت الزوجة، ودخلت في نوبة بكاء شديد، فيما أيدت والدتها أقوال ابنتها، مؤكدة أنها عرضت ابنتها على عدد من الشيوخ للعلاج.