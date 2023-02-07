تونس.. وسيط جمركي يتعرى في ميناء "حلق الوادي" إثر خلاف مع زملائه

أثار وسيط جمركي حالة فوضى بميناء حلق الوادي الواقع في ضواحي العاصمة التونسية، بعد أن تعرى إثر خلاف مع بقية عناصر الجمارك.

وذكرت إذاعة "موزاييك أف أم" أن النيابة العامة أذنت لعناصر الأمن بتوقيف الوسيط الذي قام بتعرية نفسه أمام عناصر الجمارك؛ إثر خلاف حول إخراج بضائعه التي كان يحتفظ بها في الميناء.

وأوضحت أن "الواقعة حدثت داخل ميناء حلق الوادي، حيث احتج الوسيط الجمركي على رفض تمكينه من إخراج بضاعة في الميناء وصعد فوق شاحنة وتولى تعرية نفسه والاعتداء على جسده باستعمال آلة حادة كان يحملها معه".

وشددت على أن "عناصر الأمن بالميناء تمكنت في وقت لاحق من السيطرة على الوسيط وتوقيفه من خلال قرار النيابة العامة لفترة 48 ساعة قابلة للتمديد، بتهمة الاعتداء على الذات البشرية والتجاهر بالفحش وحمل سلاح أبيض دون ترخيص".