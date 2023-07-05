موظف بنك مصري ينهب 70 مليون جنيه من أرصدة العملاء

وباشرت النيابة العامة المصرية التحقيق بالحادثة، عندما تم كشف السرقة من خلال أحد المتضررين من عملاء البنك الذي لاحظ اختفاء مبلغ 6 ملايين و600 ألف جنيه من حسابه لدى البنك في الفترة من شهر أغسطس/ آب 2022 حتى فبراير/ شباط 2023، وتقدم بشكوى رسمية لإدارة البنك.

وبينت التحقيقات، وفقا لموقع "الفجر المصري"، قيام البنك المركزي بإرسال مذكرة تضمنت أسماء 6 عملاء آخرين تم الاستيلاء على أموالهم من حساباتهم بالبنك عن طريق الموظف المتهم ذاته.