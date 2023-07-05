موظف بنك مصري ينهب 70 مليون جنيه من أرصدة العملاء
استولى موظف في أحد البنوك المصرية بمنطقة المحلة الكبرى التابعة لمحافظة الغربية، على أكثر من 70 مليون جنيه من حسابات عملاء البنك.
وباشرت النيابة العامة المصرية التحقيق بالحادثة، عندما تم كشف السرقة من خلال أحد المتضررين من عملاء البنك الذي لاحظ اختفاء مبلغ 6 ملايين و600 ألف جنيه من حسابه لدى البنك في الفترة من شهر أغسطس/ آب 2022 حتى فبراير/ شباط 2023، وتقدم بشكوى رسمية لإدارة البنك.
وبينت التحقيقات، وفقا لموقع "الفجر المصري"، قيام البنك المركزي بإرسال مذكرة تضمنت أسماء 6 عملاء آخرين تم الاستيلاء على أموالهم من حساباتهم بالبنك عن طريق الموظف المتهم ذاته.
وفي إحدى حالات السرقة كان موظف البنك قد قام بعمل قرض باسم أحد العملاء وهو لا يعلم عنه شيئا، ليقوم البنك بعد ذلك بخصم 20 ألف جنيه شهريا، هي قيمة القسط الشهري للقرض الذي لم يحصل عليه.
وشكلت إدارة البنك لجنة لفحص التجاوزات والمخالفات التي ارتكبها الموظف المشكو في حقه بالبنك، وقامت بإعداد تقرير مفصل ورفعه لإدارة البنك بالقاهرة والبنك المركزي.