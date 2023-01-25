اكتشاف دفنات عائلية من عصر الانتقال الثاني في جبّانة أثرية غرب الأقصر

قالت وزارة السياحة والآثار، إن بعثة أثرية مصرية اكتشفت مجموعة من الدفنات العائلية يعود تاريخها للأسرة الثالثة عشرة من عصر الانتقال الثاني وذلك أثناء أعمال الحفائر بجبانة ذراع أبو النجا بالبر الغربي في مدينة الأقصر.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري في بيان، اليوم الأربعاء، إن هذا الكشف يُعد الأول من نوعه في تلك الجبانة، حيث يضم مكانًا مخصصًا للدفن يرجع إلى عصر الأسرة الثالثة عشرة (حوالي 1786 عامًا قبل الميلاد) تبلغ مساحته المبدئية نحو 50 مترًا عرضًا ويتجاوز طوله 70 مترًا.