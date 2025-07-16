3 سنوات سجنا للتيك توكر "عبد الحميد دهران" بتهمة النصب والاحتيال

أصدرت المحكمة الإقليمية في مدينة دوسلدورف الألمانية، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن ثلاثة أعوام بحق نجم الـ"تيك توك" عبد الحميد دهران، لإدانته بالاحتيال في جمع تبرعات بغرض التربح.

كما أصدرت المحكمة في نفس القضية حكما بالسجن 21 شهرا، مع إيقاف التنفيذ، بحق زوجته المتهمة معه في القضية، وفق الوكالة الألمانية "د ب أ".

وبحسب لائحة الاتهام، جمع دهران في 37 حالة، بين عام 2021 ومنتصف أكتوبر/تشرين الأول 2024، ما يقارب نصف مليون يورو من التبرعات، لكنه لم يخصص منها، باعترافه، إلا جزءًا ضئيلًا للأغراض المعلن عنها، فيما استُخدم الجزء الأكبر منها لتمويل نمط حياة فاخر.

ومن المقرر أن تُصادر السلطات عائدات الجريمة، البالغة 496 ألف يورو، من المتهم وزوجته المتهمة معه في القضية.

وقررت المحكمة تعليق تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحق المتهم حتى موعد دخوله السجن، مع فرض شروط صارمة. وكان المتهم دخل السجن بالفعل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024، وهو صاحب سوابق في قضايا احتيال.

وخلال تلاوة حيثيات الحكمين، أشاد القاضي بـ"اعتراف المتهمين الكامل في وقت مبكر جدًا من المحاكمة، وإبدائهما الندم".

وأوضح أن زوجة المتهم التي فتحت حسابات مصرفية لاستقبال التبرعات، "كانت على علم بعملية الاحتيال واستفادت منها".

وبحسب اعترافه، فإن التيك توكر كان يدعو المسلمين عبر قنواته على مواقع التواصل الاجتماعي إلى التبرع لمشروعات إنسانية. وقد دخلت الأموال إلى حساباته، وحسابات زوجته، وجزء منها دخل إلى حسابات شقيقته وصديقة له.

وخلال مداهمة لمنزله، صادرت السلطات من المتهم الذي يتلقى إعانات اجتماعية، مبلغ 20 ألف يورو نقدًا، وساعات يد فاخرة، وحقائب نسائية فاخرة، وعددًا من السيارات.

وكان الادعاء العام طالب بالحكم على المتهم بالسجن ثلاثة أعوام وتسعة أشهر، مشيرًا إلى "الطبيعة المشينة للغاية للجريمة"، وحجم الضرر الكبير، وطول فترة ارتكاب الجريمة.

أما بحق المتهمة البالغة من العمر 33 عامًا، فقد طالب الادعاء بعقوبة سجن مع وقف التنفيذ لمدة عامين. بينما طالب محامو الدفاع بعقوبات أخف بكثير، مشيرين إلى أن الزوجين قدما اعترافات شاملة، ما أدى إلى تقليص إجراءات المحاكمة بشكل كبير.