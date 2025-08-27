نهاية مأساوية لشاب بعد اشتباك مميت مع ثور (فيديو)

صُوّر مانويل ماريا ترينداد، البالغ من العمر 22 عاما، وهو يتقدم نحو ثور ضخم يزن 700 كيلوغرام في حلبة كامبو بيكينو بلشبونة، محاولا استفزازه ودفعه للهجوم.

وعند محاولته الإمساك بأحد قرنيه، قذفه الثور في الهواء بقوة، ثم ارتطم بجدار الحلبة أمام أعين آلاف المتفرجين، وفقا لصحيفة "ميرور".

وتعالت الصرخات من بين الحشد بينما كان ترينداد ملقى على الأرض، قبل أن يتدخل مصارعو الثيران الآخرون للسيطرة على الثور.

وهرع المسعفون إليه، ورغم أن حالته بدت مستقرة في البداية، إلا أن إصاباته الخطيرة في الرأس استدعت نقله إلى مستشفى ساو خوسيه، حيث وُضع في غيبوبة اصطناعية، لكن حالته تدهورت لاحقًا، وتوفي.

وكان ترينداد يُعد من أبرز الوجوه الصاعدة في عالم "الفوركادو" المقاتلين البرتغاليين الذين يواجهون الثيران من دون أسلحة ويستفزونها للهجوم بهدف السيطرة عليها.

أخبار ذات علاقة عضة خفاش" تنقل نجم المصارعة إلى المستشفى

وبعكس مصارعة الثيران الإسبانية التي تنتهي غالبا بمقتل الحيوان، يُمنع قتل الثيران علنا في البرتغال منذ عام 1836 وفقا لقانون ملكي.

ومع ذلك، يتم ذبح الثيران في وقت لاحق، باستثناء بعض الثيران البارزة التي يُعاد استخدامها في التربية.