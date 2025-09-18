جامعة عراقية تحظر ارتداء الجينز والفساتين

أعلنت جامعة عراقية عن قيود على ملابس الطلاب والطالبات خلال العام الدراسي الذي سينطلق قريباً، وبينها حظر ارتداء الجينز والفساتين، وسط ردود فعل متباينة.

ونشرت جامعة كركوك الحكومية قائمة بأنواع وألوان الملابس التي يتوجب على الطلاب والطالبات الالتزام بها خلال الدوام.

وأوضحت الجامعة أن ملابس الطالبات المسموح بارتدائها هي القميص بألوان أبيض أو رصاصي أو أسود أو سمائي، بشرط أن يكون خالياً من الرسومات والكتابات.

وحددت الجامعة ارتداء التنورة بألوان الأسود والرصاصي والكحلي، مع عدم السماح بارتداء الفساتين أو البنطال أو الجينز.

كما منعت الجامعة الطالبات من ارتداء الملابس الضيقة والقصيرة ووضع المكياج الصارخ، فيما شمل منع لبس الإكسسوارات كلا الجنسين.

وبالنسبة للطلاب، حددت الجامعة لون القميص بالألوان ذاتها المخصصة للطالبات، على أن يكون خالياً من الرسومات والكتابات أيضاً.

وحددت الجامعة ألوان البنطال الذي يتوجب على الطلاب ارتدائه بالألوان الأسود والأبيض والكحلي، مع عدم السماح بارتداء الجينز.

وقالت الجامعة إن تحديد ملابس ومنع أخرى يستند إلى توجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وقوبل القرار بردود فعل واسعة من الطلاب، انعكست في تعليقات متباينة على حساب الجامعة في "فيسبوك".

فقد رحب فريق من الطلاب بالقرار ودعا إلى الالتزام به والتركيز على التعليم والتخصصات والتفوق، بينما اعتبره فريق آخر تدخلاً في الحريات الشخصية ولا يلائم المرحلة الجامعية والعمرية للطلاب.

كما اعتبر فريق ثالث القرار روتينياً ويتكرر كل عام في ظل عدم فرض عقوبات على الطلاب والطالبات المخالفين.