وسط تصاعد التوترات العالمية، يصبح هاجس الأمن أولوية عند تخطيطنا للسفر والسياحة، خاصة عند زيارتنا لبلد ما لأول مرة.

ووفق موقع "سياتل تايمز"، يقول جون روز، كبير مسؤولي المخاطر والأمن في شركة ALTOUR لإدارة السفر "سيكون نمط السفر عاديًا نسبيًا.. لكنك ستظل بحاجة إلى اتخاذ بعض الاحتياطات".

ويضيف "إذا كنت تفكر مثلا بقضاء إجازتك في أماكن تتمتع إلى حد ما بسمعة جيدة من ناحية السلامة، فعليك مع ذلك، تجنب بعض الأجزاء في المدينة، إذ يمكن أن تكون الأماكن ذات الجاذبية السياحية العالية، جاذبة للصوص والمجرمين الصغار، لذا فإن التخطيط الجيد أمر لا بد منه".

كما يجب عليك أن لا تقبل الدعوات من غرباء، مهما كانوا ودودين، خاصة الذين يورطونكم في دعوات غداء باهظة الثمن، فهي عملية احتيال معروفة. كما أنه من الأفضل الحذر عند مناقشة السياسة أو الدين.

ومن أهم الخطوات كذلك عند اطلاعك للسفر، أن تبحث عن وجهتك بعناية فائقة، فلا تحجز رحلة إلى أي مكان دون متابعة تقييمه، حتى لو سافرت إليه سابقا، نظرا لأن الأمور تتغير.

وكذلك، من الأفضل لك أن تضع خطة وتتّبعها، فبمجرد أن تعرف المخاطر المحتملة التي تواجهها، ستحتاج إلى وضع خطة، فمثلا، إذا عرفت أن بلدا ما قد يواجه حالة طوارئ في الطقس، عليك معرفة الملاجئ المحلية، وجهات الاتصال في حالات الطوارئ.