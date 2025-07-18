يوم عيد ميلاده.. مصرع فتى عراقي غرقاً في تركيا

لقي فتى عراقي عمره 16 عاماً، مصرعه غرقاً خلال السباحة في بحيرة داخل متنزه طبيعي كبير في مدينة "كيرشيهير" بوسط تركيا.

وكان عمر عبداللطيف طالب، في متنزه "أشيك باشا"، مساء أمس الخميس، عندما قرر السباحة في بحيرة في الحديقة، قبل أن يغرق فيها ويفارق الحياة.

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وقالت وسائل إعلام تركية، إن الفتى الذي يقيم في تركيا، كان برفقة أصدقائه في الحديقة في يوم عيد ميلاده، عندما غرق وفارق الحياة.

وحضرت فرق الإنقاذ والشرطة إلى المكان بعد أن تلقت بلاغاً من أصدقاء الفتى باختفائه في البحيرة.

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لكن جهود العثور على الفتى في البحيرة باءت بالفشل، قبل أن تستعين فرق الإنقاذ بغواصين من وحدة الضفادع البشرية التابع للشرطة.

واستطاع الغواصون المحترفون الوصول إلى جثة الفتى على عمق 8 أمتار بعد حوالي ساعة ونصف من العمل.