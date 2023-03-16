تهدد السياحة في الكاريبي.. كتلة أعشاب بحرية ضخمة تتجه لسواحل أمريكا

تتجه كتلة ضخمة من الأعشاب البحرية التي تشكلت في المحيط الأطلسي إلى شواطئ ولاية فلوريدا وغيرها من السواحل الأمريكية في جميع أنحاء خليج المكسيك، ما يهدد بإلقاء أكوام ذات رائحة كريهة وخطيرة عبر الشواطئ.

وفي تقرير الأربعاء، لفتت شبكة "سي أن أن" الأمريكية، إلى أنه لطالما شكلت الأعشاب البحرية سيقانا كبيرة في المحيط الأطلسي، وكان العلماء يتتبعون التراكمات الهائلة منذ العام 2011.

وقالت الشبكة:" لكن هذه الكتلة قد تكون الأكبر على الإطلاق إذ تمتد لأكثر من 5000 ميل (8200 كلم) من ساحل أفريقيا إلى خليج المكسيك".

وذكرت الشبكة، أن الكتلة تتجه حاليًا غربًا وستمر عبر منطقة البحر الكاريبي وحتى خليج المكسيك خلال الصيف، ومن المتوقع أن تنتشر الأعشاب البحرية على الشواطئ في فلوريدا في شهر تموز (يوليو) تقريبًا، وفقًا للدكتور برايان لابوانت الباحث في جامعة فلوريدا أتلانتيك.

وقال لابوانت، إن ازدهار الأعشاب العام الجاري بدأ في التكون مبكرًا وتضاعف حجمه بين شهري كانون الأول (ديسمبر) وكانون الثاني (يناير).