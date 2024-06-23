دون إحراج.. كيف تضع حدًّا لتدخل والديك في تربية أبنائك؟

تحب أفراد عائلتك وتكن لهم احترامًا كبيرًا، لكنك تجد صعوبة في رسم حدود لتدخلهم في تربية أبنائك. رغم أن الحدود ضرورية في أي نوع من العلاقات، فإنه قد يكون من الصعب وضعها مع المقربين منك، إذ من الممكن أن تسبب إحراجًا.

وبحسب الخبراء النفسيين، هناك بعض القواعد الأساسية التي قد تساعدك في رسم حدود لبقة لأفراد عائلك، الذين يتدخلون في تربية أبنائك، دون أزعاجهم، أبرزها:

تحقق من صحة عواطفهم

يؤكد الخبراء أن على الوالدين التحقق من صحة تجارب أفراد عائلتهم الذي يقدمون النصح، وهي إستراتيجية فعالة حقًا للمساعدة في نزع فتيل المشاعر الشديدة وتقليل التوتر قبل وضع الحدود.

ويقولون "لا شيء يجعل دم شخص ما يغلي أكثر من الشعور وكأنك تتجاهل مشاعره، لذا حاول تجنب التعليقات الساخرة أو المحبطة".

اشرح اختياراتك

من المؤكد أن الأجداد لديهم خبرة في تربية الأطفال، ولكن الكثير قد تغير منذ أن كانوا أباءً وأمهات. ولذلك من المحتمل أنك ستحتاج إلى أن تشرح لهم بصبر لماذا يحتاج الأطفال اليوم إلى النوم على ظهورهم، وليس على بطونهم مثلًا، أو لماذا تدفع المزيد من المال مقابل إطعام أطفالك الفاكهة العضوية بدلًا من تلك المعرضة للمبيدات الحشرية.

وقد تخرج بنتيجة مرضية لو أخدت وقتًا حتى تشرح للأجداد بعض أساليب التربية الحديثة، فعلى الأقل سيفهمون من أين جاءت وجهة نظرك.