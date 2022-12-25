بعد انتقادات حادة.. "تويتر" يعيد خاصية تساعد على منع الانتحار

أعاد موقع "تويتر" خاصية تروج لـ"الخطوط الساخنة" التي تساعد على منع الانتحار، وسبل أخرى لضمان السلامة بعد ضغوط من بعض المستخدمين وجماعات الدفاع عن سلامة العملاء بسبب إزالتها.

وقال مصدران مطلعان، يوم الجمعة، إن الخاصية قد أزيلت من على "تويتر" قبل أيام، وقال المصدران إنها أزيلت بناء على أوامر من المالك الجديد إيلون ماسك.