تفاصيل جديدة بقضية "طفل المرور" في مصر

كشفت تقارير رسمية صادرة عن الطب الشرعي في مصر، عن ثبوت تعاطي المتهم المعروف إعلاميًا بـ"طفل المرور"، لمادة الهيروين.

وقررت جهات التحقيق إحالته وثلاثة متهمين آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالاعتداء على طالب والتسبب في إصابته، إلى جانب تعاطي المخدرات واستعراض القوة في الطريق العام.

وحددت المحكمة جلسة 3 سبتمبر المقبل لبدء المحاكمة.

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وتعود أحداث الواقعة التي شغلت الرأي العام في مصر إلى 21 مايو الماضي، حين تلقى قسم شرطة المقطم بلاغًا بشأن مشاجرة نشبت بين مجموعتين من الطلاب بأحد شوارع الحي، أسفرت عن إصابة طالبين بجروح قطعية وكدمات، وكان من بين طرفي المشاجرة فتاة.

وتوصلت التحريات إلى أن الخلاف بدأ داخل مركز تعليمي بمشادة كلامية، سرعان ما تطورت إلى اعتداء في اليوم التالي، حيث استقل أربعة متهمين سيارة مملوكة لوالدة أحدهم، وتوجهوا بها إلى موقع تواجد الطرف الآخر، واعتدوا عليهم باستخدام عصا معدنية.

كما استمعت جهات التحقيق إلى أقوال الطالب يوسف خالد، ضحية الاعتداء، والذي حضر جلسة التحقيق على كرسي متحرك بعد خروجه من المستشفى، حيث كان قد أُصيب بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي جراء تعرضه للضرب المبرح بعصا بيسبول أمام أحد المراكز التعليمية.

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وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين والسيارة المستخدمة وأداة الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأقر المتهمون خلال التحقيقات بارتكابهم الواقعة، مؤكدين تفاصيلها كما وردت في أقوال الضحايا.

الجدير بالذكر أن نيابة المقطم كانت قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل المتهم الرئيسي مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، قبل أن تكشف نتائج التحليل الكيميائي عن أبعاد جديدة في القضية أدت إلى تصعيدها وإحالتها إلى محكمة الجنايات.