طفلة أمريكية تنقذ نفسها من اعتداء وحشي بـ"طريقة ذكية"

تمكنت فتاة أمريكية من استخدام وسيلة بارعة للإفلات من قبضة يد خاطفها، من خلال رسالة صغيرة كتبت عليها "ساعدوني".

وصرحت الشرطة الأمريكية أن فتاة لم تتجاوز 13 عاما اختطفت في مدينة تكساس، ووجدت في جنوب كاليفورنيا عند تبيلغ أشخاص عن وجودها داخل سيارة متوقفة وهي تحمل ورقة تطلب النجدة.

وقالت الشرطة في بيانها الصحفي، إن قوات الأمن تجاوبت مع إتصال من قبل أشخاص يدعون وجود فتاة صغيرة تحمل ورقة تناجد بها الاخرين وتمت عملية الإنقاذ بالحال.

وألقي القبض على الخاطف ستيفن روبرت سابلان 61 عام من تكساس، ووجهت له هيئة المحلفين تهمة الخطف ونقل قاصر بقصد "نشاط جنسي إجرامي"، بحسب مكتب المدعي العام الأمريكي في لوس أنجلوس.

وفي التفاصيل، أوضحت الشرطة تفاصيل عملية الاختطاف، أن الضحية كانت بالقرب من محطة الحافلات قبل اقتراب الخاطف منه.

وبينت أن المتهم وجه مسدسه نحو الطفلة وأجبرها على الإنصياع لأوامره، وطلب منها الركوب في سيارته الخاصة.