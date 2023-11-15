الهند.. مصرع 37 شخصًا إثر تدهور حافلة في كشمير

أعلنت الشرطة الهندية أن 37 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم في الشطر الهندي من إقليم كشمير، الأربعاء، عندما انحرفت حافلة كانت تقلهم عن طريق جبلي وسقطت في وادٍ.

وقع الحادث بالقرب من بلدة دودا، على بعد حوالي 200 كيلومتر جنوب شرق سريناغار، عاصمة الإقليم، حيث أكد مسؤول حكومي في المنطقة مقتل 37 شخصا.

وتخشى الشرطة من ارتفاع حصيلة القتلى، لأن ما لا يقل عن 18 جريحا تم نقلهم إلى المستشفى، بحسب السلطات.

وقال ضابط الشرطة سونيل غوبتا إن الحادث "نتج عن إهمال السائق الذي اصطدم بحاجز السلامة على الطريق"، مضيفا أن الحافلة خرجت عن مسارها وسقطت في منحدر "على ارتفاع نحو 250 مترا"، مشيرا إلى إصابة 25 شخصًا على الأقل.