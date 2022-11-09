وفاة الأميرة منيرة العطيشان والدة الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز
أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأربعاء، وفاة والدة الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، نجل الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.
وأعلن الحساب الرسمي للديوان الملكي، وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها اليوم الأربعاء، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
ونعى رواد مواقع التواصل في السعودية الأميرة الراحلة منيرة بنت محمد العطيشان، والدة الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز.