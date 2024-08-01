حذر أبرز خبراء الجلدية مرضى "التقرن الشعري" وهي حالة جلدية غير ضارة تسبب بقعًا جافة وخشنة ونتوءات صغيرة تظهر على الجزء العلوي من الذراعين، أو على الفخذين أو الخدين، من حكّ الجلد تجنبا لتفاقم الحالة.

وألقى الدكتور الشهير منير سومجي، في أحدث مقطع فيديو له على تيك توك، الضوء على المشكلة الجلدية الشائعة، موضحا "تحدث بسبب تراكم الكيراتين، وهو بروتين في الجلد، يحبس خلايا الجلد الميتة، ويسد بصيلات الشعر، مما يؤدي إلى ظهور المظهر الخشن والتكتلات على الجلد".

وأشار الدكتور سومجي إلى أن مرض التقرن الشعري يمكن أن يصيب ما يصل إلى 80% من الأفراد، وخاصة عندما يكون الهواء جافًا في الصيف.

وقال "المرض ليس معديًا، ولا ينجم عن سوء النظافة أو أي حالة طبية كامنة، لكنه قد يسبب حكة شديدة" مضيفا "يمكن السيطرة عليه وتقليل ظهوره بالعناية المناسبة بالبشرة والترطيب، لكن فرك الجلد أو حكة باسمرار قد يتسبب في تفاقم الحالة والتسبب في الجروح".

وفي النهاية، أكد أن التقرن الشعري هو حالة وراثية ومزمنة، لذا قد لا تختفي تمامًا. ولكن باتباع النهج الصحيح، يمكن إدارة الأعراض بشكل فعال. مشددا على أنها "حالة جلدية شائعة جدًا يتعين على الكثير من الأشخاص التعامل معها، والمفتاح هو التعامل بلطف مع بشرتك والتركيز على الترطيب، وليس الحك العنيف".