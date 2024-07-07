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لماذا أثارت فتاة ترقص "المولوية" الجدل في حلب؟

لماذا أثارت فتاة ترقص "المولوية" الجدل في حلب؟
رقصة المولويةالمصدر: متداولة
زيد قطريب
زيد قطريب
07 يوليو 2024، 11:16 ص

تسبّب فيديو لفتاة من مدينة حلب السورية، تؤدي فيه رقصة المولوية الشهيرة في استقبال الحجاج، بجدل واسع بين متابعي السوشيال ميديا، ما دفع ناشر الفيديو إلى حذفه تلافيًا للتعليقات المسيئة.

وقال تلفزيون "الخبر"، إنّ الفيديو المحذوف لم يكن يتضمن أي مشاهد مسيئة، فالفتاة كانت ترتدي عباءة "الدرويش" البيضاء، وتقوم بالدوران حول نفسها والتأمل كما يجري عادة في أثناء تأدية هذه الرقصة.

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"ليس جديدًا"

وفي اتصال مع مدير فرقة "الخراط" المولوية، قال مؤيد الخراط لـ"إرم نيوز": "مشاركة الفتيات في رقصة المولوية ليس جديدًا في سوريا، ففي فرقتنا نساء يؤدين هذه الرقصة، لكن دائمًا تكون مشاركة فتيات المولوية في جلسات النساء المغلقة، إذ لا يسمح بالتصوير".

وأشار الخراط، إلى أن مشاركة النساء في رقصات المولوية في الأماكن العامة، لم يحصل حتى الآن في سوريا، رغم وجوده في بعض البلدان العربية إذ لا مانع من تصويره أيضًا.

بعض المعلقين على الفيديو المحذوف، قال إن رقصة المولوية يجب أن تكون مقتصرة على الرجال، بينما رد آخرون بأن الإيمان والتأمل ليس حكرًا على الرجال، فهذه الرقصة عبارة عن شعائر دينية بالنسبة لأتباع الطريقة المولوية.

وأبدى آخرون إعجابهم بالفيديو المنشور، وطلبوا من المتابعين تشجيع الفتاة، وعدم الإساءة إليها؛ لأنها لم تفعل شيئًا يخل بالشعائر والأخلاق.

وتعتبر المولوية، رقصة صوفية، يعود تاريخها إلى القرن الثالث عشر الهجري، أسسها جلال الدين الرومي في مدينة قونية التركية، ثم انتقلت إلى بلاد الشام ومصر وغيرها من الأقطار العربية والإسلامية.

حلبسوريا

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