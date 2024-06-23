محامي سائق أوبر يفجر مفاجأة في قضية "فتاة الشروق"

فجر محامي سائق أوبر محمود هاشم المتهم بالتحرش ومحاولة الاعتداء على حبيبة الشماع المعروفة إعلاميًّا بـ"فتاة الشروق"، مفاجأة خلال جلسة استئنافه على حكم سجنه 15 سنة مشدد، وتغريمه 50 ألف جنيه وإلغاء رخصة القيادة الخاصة به، التي أقيمت اليوم، إذ قال أن حبيبة ماتت نتيجة عدوى شديدة بالصدر، وليس بسبب الحادث.

وحضر المتهم إلى المحكمة اليوم حاملًا مصحفًا في غياب أسرته، ومع بداية الجلسة طالب دفاع المتهم باستخراج شهادة الوفاة الخاصة بحبيبة الشماع والاطلاع على التقرير الطبي الصادر من المستشفى الذي توفيت به، للوقوف على السبب الحقيقي لوفاتها.

وأكد المحامي أن السبب الحقيقي وراء وفاة حبيبة الشماع، هو عدوى شديدة بالصدر، وليس إصابتها من الحادثة، ما ينفي عن موكله التهم الموجهة إليه.