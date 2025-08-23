كارثة جديدة في مصر.. تسمم غذائي يصيب أفراد أسرة كاملة

شهدت قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس بمحافظة المنيا، اليوم السبت، كارثة جديدة بتسمم غذائي أصاب 11 شخصًا.

وجاءت الحادثة بعد مرور أسابيع قليلة على الفاجعة التي ضربت القرية ذاتها جنوب محافظة المنيا، وأودت بحياة 6 أطفال ووالدهم بمرض فتاك، كُشف عنه لاحقًا من خلال العينات المأخوذة من أجساد الضحايا، والتي أظهرت وجود مادة سامة تدخل في تركيب بعض المبيدات الحشرية.

وحسب صحف محلية، أُصيب 11 شخصًا من أسرة واحدة بتسمم غذائي، مصحوبًا بأعراض المغص والقيء والإسهال وارتفاع طفيف في درجات الحرارة، نتيجة تناولهم وجبة طعام فاسدة.

وفي التفاصيل، تم نقلهم جميعًا إلى مستشفى مركز ديرمواس المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بعد أن تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إشارة بوصول 11 شخصًا إلى قسم الاستقبال بالمستشفى، نتيجة تناول وجبة طعام فاسدة.

وأكدت مصادر طبية أن المُصابين من أسرة واحدة تتراوح أعمارهم بين 7 أعوام و45 عامًا، بينهم 8 أطفال حتى 17 عامًا.

وأوضحت المصادر ذاتها أن حالات جميع المصابين الصحية مستقرة تمامًا، حيث يتلقون العلاج داخل المستشفى تحت الملاحظة الطبية الدقيقة، لا سيما أنه تم إجراء غسيل معوي لهم جميعًا؛ كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتأتي واقعة إصابة 11 شخصًا من أسرة واحدة في قرية دلجا، اليوم السبت، لتُعيد التذكير بمأساة القرية ذاتها في شهر يونيو/حزيران الماضي، والتي أودت بحياة 6 أطفال ووالدهم، نتيجة تسمم غذائي ناتج عن دخول مُبيد حشري يُعتقد أنه "كلورفينابيل"، ما يسلط الضوء مجددًا على هشاشة الرقابة الغذائية في بعض المناطق الريفية وضرورة التحرك السريع لتفادي تكرار الكوارث.