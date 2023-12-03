هل السيارات الكهربائية أكثر ضررًا على البيئة من التي تعمل بالبنزين؟

في صحارى تشيلي والمناطق النائية من أستراليا، وفي سهول جمهورية الكونغو الديمقراطية، يتم إزالة طبقات الأرض وشفط المياه منها، وتجفيفها، للعثور على المعادن اللازمة التي يحتاجها العالم من أجل صناعة السيارات الكهربائية، بحسب صحيفة "الغارديان".

تضيف الصحيفة البريطانية، أن المنتقدين لعمليات التعدين بسبب أثرها السلبي على البيئة، يعدّون التوسع باستخراج مواد البطاريات على نطاق واسع، من شأنه أن يترك وراءه العديد من آثار التعدين. وفي الغالب تتمثل هذه الآثار، بتدهور البيئة المحلية.

وتنقل، عن السياسي صاحب التوجه اليميني "نايجل فاراج" في مقال نشره، الشهر الماضي، ما وصفه بالسر البغيض والإجهاد الذي تتعرض له البيئة بسبب التعدين بحثًا عن استخراج معادن السيارات الكهربائية.

وتشير الصحيفة إلى إشكالية ثانية غير بيئية، هي عمالة الأطفال واستغلال عمال المناجم، وهي قضية منتشرة في مناجم الكوبالت، في بعض أجزاء جمهورية الكونغو الديمقراطية.

نمو الطلب على المعادن

وتقول، إن الطلب على المعادن للبطاريات الثقيلة سينمو بسرعة، مشيرة إلى تقديرات وكالة الطاقة الدولية، بأن السيارات الكهربائية تستخدم معادن، مثل: الليثيوم، والنيكل، والنحاس، أكثر من السيارات التي تعمل بالبنزين بـ(173) كيلوغرامًا "عند عدم احتساب الفولاذ والألمنيوم".

وتتوقع شركة "بينشمارك مينيرال إنتيليجنس" أن الطلب العالمي على الليثيوم، المعدن الرئيس للبطاريات، سيتضاعف أربع مرات، ليصل إلى 3 ملايين طن في عام 2030، وهو ما يفوق العرض. ومع ذلك، وبشكل عام، فإن استخدام المعادن في السيارات الكهربائية أقل بكثير من البنزين والديزل بمجرد دخول النفط إلى المعادلة.

تتجاهل معظم الانتقادات الموجهة لاستخدام المعادن في السيارات الكهربائية نقطة بالغة الأهمية وهي أن من المرجح أن يتم إعادة تدوير غالبية مواد البطاريات المستخدمة في السيارات. سيؤدي هذا إلى خفض كمية المخلفات بشكل كبير، مقارنة بالوقود الأحفوري الذي يختفي بشكل غير مرئي لكنه يلحق الضرر بتسخين الكوكب، بحسب "الغارديان".

يقول "ديفيد بوت" مدير الابتكار في جمعية "سوسيتي أوف كيميكل إندستري"إن الشيء الحقيقي الذي ينساه الناس، أنه بمجرد استخراج المعادن سيكون الصانع قادرًا على إعادة استخدام 80-90% منها. فلا توجد ضرورة للعودة إلى الأرض واستخراج معادن إضافية.

المصدر: صحيفة "الغارديان" البريطانية