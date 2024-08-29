محمد رمضان يواجه أزمة جديدة بسبب "مش فاضي"‎

يواجه الفنان المصري محمد رمضان أزمة جديدة بعدما تقدم المحامي أيمن محفوظ بإنذار رسمي للفنان أشرف زكي نقيب الممثلين يطالب خلاله بشطب محمد رمضان من جداول النقابة؛ بسبب أغنية "مش فاضي"، والتي قال عنها إنها "تهدم القيم المجتمعية".

وقال المحامي في إنذاره "محمد رمضان مصمّم على هدم القيم المجتمعية والترويج للشذوذ الجنسي من خلال التعري والإشارات الإباحية في أغنية (مش فاضي)، التي يصف فيها نفسه بالرجولة الكاملة، ويرمي خصومه بالشذوذ، بقوله أنا رجولة وانت ب.....!!، في إشارة واضحة لا يخطئها المتلقي".

وأضاف أن "رمضان يقدم صورة لغناء ينطوي على التوعد ونشر فكر الكراهية ليردد هذه الأغنيات المراهقون وتنتشر الجريمة".

ولفت إلى أن ما يفعله رمضان يخالف نصوص قانون المهن التمثيلية رقم 35 لسنة 1978، ويضعه في ورطة بالتحقيق معه في النقابة وتوقيع العقوبات التي حددها القانون طبقًا لنص المادة الـ(12) من القانون ذاته، الذي يفرض على عضو النقابة أن يراعي في عمله وسلوكه آداب مهنته وتقاليدها.

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وأشار المحامي إلى أن دور نقابة الممثلين ونقيبها في توقيع الجزاء العقابي لحماية آداب المهنة وحماية قيم المجتمع طبقًا لنص المادة الـ(36) من قانون المهن التمثيلية يحال إلى هيئة التأديب بناء على قرار من مجلس النقابة كل عضو ارتكب أمرًا يمس النزاهة أو الشرف أو الاستقامة أو أساء التصرف في واجبات المهنة بمخالفة القانون.

واختتم إنذاره بالمطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على محمد رمضان، طبقًا للسلطات الممنوحة لنقيب الممثلين، بحيث تتم إحالة رمضان للتحقيق وتوقيع العقوبة القانونية المناسبة عليه لتحقيق الردع الخاص والعام واتخاذ اللازم قانونًا.