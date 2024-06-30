أثار جدلاً.. ما حقيقة رعاية حكومة الوحدة لملتقى خبيرات تجميل في ليبيا؟
اجتاحت حالة من الغضب مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا، خلال الساعات الماضية، بعد إقامة ملتقى لخبيرات التجميل في طرابلس، تم الترويج له على أنه برعاية حكومة الوحدة.
وتداول نشطاء ليبيون صورًا من الملتقى عبر مواقع التواصل والذي حمل اسم "أرتستات ليبيا.. خطوة نحو التغيير"، مهاجمين الحكومة، التي ترعى مثل هذه الفعاليات في وقت تنهش فيه الأزمات جسد ليبيا.
حكومة الوحدة ترد
من جانبها نفت حكومة الوحدة الوطنية الليبية في بيان رسمي، علاقتها بتنظيم أو رعاية الملتقى، محذرة من استخدام شعارها من قِبل أي جهة مهما كانت دون تنسيق مسبق.
كما أعلن جهاز الأمن الداخلي عن فتح تحقيق مع القائمين على الملتقى، وتبين عدم وجود علم أو تنسيق من ممثلي حكومة الوحدة لرعاية هذه الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة، محذرًا شركات الطباعة وذوي الاختصاص، بتحمّل المسؤولية القانونية الكاملة في حال طباعة شعارات خاصة بحكومة الوحدة أو الجهات التابعة لها واستخدامها دون إذن مسبق من قِبل جهات الاختصاص.
"لا دخل للحكومة بالحدث"
وبعد حالة الغضب التي اجتاحت مواقع التواصل، وبيان حكومة الوحدة الوطنية، خرجت اللجنة المنظمة لملتقى "أرتستات ليبيا" في فيديو، مؤكدة أن الحكومة ليس لها علاقة بالملتقى.
وأوضحت اللجنة المنظمة أن الملتقى هو عمل حرفي تابع لنقابة صالونات التجميل، يهدف لتنظيم عمل خبيرات التجميل في ليبيا، مؤكدة أنه لم يكن هناك تنسيق أو أي اتفاقات مع حكومة الوحدة الوطنية.
ورغم نفي الحكومة واللجنة المنظمة للملتقى، إلا أن النشطاء اعتبروا بيان "أرتستات ليبيا" جاء بأمر مباشر من الحكومة بعد الهجوم الذي تعرضت له، الأمر الذي دفعها للتراجع عن الرعاية.