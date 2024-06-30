أثار جدلاً.. ما حقيقة رعاية حكومة الوحدة لملتقى خبيرات تجميل في ليبيا؟

اجتاحت حالة من الغضب مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا، خلال الساعات الماضية، بعد إقامة ملتقى لخبيرات التجميل في طرابلس، تم الترويج له على أنه برعاية حكومة الوحدة.

وتداول نشطاء ليبيون صورًا من الملتقى عبر مواقع التواصل والذي حمل اسم "أرتستات ليبيا.. خطوة نحو التغيير"، مهاجمين الحكومة، التي ترعى مثل هذه الفعاليات في وقت تنهش فيه الأزمات جسد ليبيا.

حكومة الوحدة ترد

من جانبها نفت حكومة الوحدة الوطنية الليبية في بيان رسمي، علاقتها بتنظيم أو رعاية الملتقى، محذرة من استخدام شعارها من قِبل أي جهة مهما كانت دون تنسيق مسبق.