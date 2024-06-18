ميرهان حسين تكشف سبب عدم زواجها

كشفت الفنانة ميرهان حسين في حديث لـ"إرم نيوز" عن موقفها من الزواج بعد حضورها حفل زفاف صديقتها الممثلة ياسمين رئيس مؤخرًا، وقالت إنها تعد الزواج "قسمة ونصيب"، ونوهت إلى أنها ليست مرتبطة في الوقت الحالي، إذ أوضحت: "حينما أجد ابن الحلال سوف تكون هناك خطوة تجاه الزواج بكل تأكيد".

وأضافت قائلة: "لا أسعى للزواج كخطوة لابد من تحقيقها أو تخطيها، ولكن لابد أن يحدث الحب وأجد الرجل المناسب الذي أرى فيه شريك حياتي كي يحدث الزواج".

وعن حضورها حفل زفاف ياسمين رئيس، قالت: "أُبارك لياسمين رئيس من خلالكم على زواجها.. أحلى عروسة وأتمنى لها السعادة والتوفيق في حياتها".

وكشفت ميرهان عن مشاريعها الفنية الجديدة، إذ قالت إنها تُشارك في بطولة مسلسل درامي قصير مكون من 10 حلقات من المقرر عرضه قريبًا على إحدى المنصات الإلكترونية، إذ لم ترد الإعلان عن تفاصيله في الوقت الحالي لحين الإعلان عن موعد عرضه.

وبينت موقفها من عودة التعاون مع تامر حسني بعد سنوات من تعاونهما الأول بفيلم "عمر وسلمى، قائلة: "تامر فنان جميل وأحبه للغاية على المستوى الشخصي والفني وأتمنى عودة التعاون معًا من جديد بعد تجربة عمر وسلمى، إذ كنت سعيدة الحظ أن أظهر في هذا العمل في بداياتي الفنية، وتحقق الشخصية التي ظهرت بها نجاحًا كبيرًا مع الجمهور وبفيلم مميز له جمهوره وحقق نجاحات كبيرة منذ الجزء الأول له".