ابتزاز المطلقات بـ"صور حميمة".. "عنف تكنولوجي" ضد المرأة العربية

أظهر تقرير أوروبي أسلوبا جديدا في الحرب على المرأة العربية في مرحلة ما بعد الطلاق يتمثل في ابتزازها من جانب زوجها السابق بصور ومقاطع فيديو حميمة حتى يحصل على مكاسب تتعلق بقضايا النفقة وحضانة الأطفال.

وقالت منظمة "روتجرز" الهولندية في تقريرها، إن بعض الأشخاص بلبنان والأردن والمغرب يبتزون طليقاتهم بصور حميمية جمعتهم معا خلال فترة الزواج، ويهددون بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وركز التقرير على "العنف التكنولوجي"، حيث يمكن استخدام التقنيات الحديثة بهدف تأجيج العنف ضد النساء والفتيات عبر الإنترنت.

وأوضح أن بعض النساء المطلقات يواجهن خطر نشر صورهن الحميمية أو مقاطع فيديو من قبل أزواجهن السابقين في مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الانتقام.

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وبحسب التقرير، فإن الابتزاز يكون بهدف التأثير عليهن من أجل التراجع عن مطالب النفقة، والحضانة، أو حتى المطالبة بأموال وممتلكات؛ وهو ما يؤكد أن وسائل التواصل الاجتماعي منحت بعض الأفراد حرية الإساءة إلى النساء.

وأشارت المنظمة الهولندية إلى أن أرقام 2021 أظهرت أن الرجال يستخدمون بكثرة مواقع التواصل الاجتماعي في البلدان التي شملها التقرير وهي لبنان والمغرب والأردن إلى جانب جنوب أفريقيا، وأوغندا ورواندا وإندونيسيا.

وأكدت أنه بعد 2021 ارتفع العنف ضد النساء عبر مواقع التواصل، وهو ما قد يجعل هذا الأمر "تحديا عالميا"، وأوضحت أن المقابلات شملت 50 امرأة في البلدان المشار إليها عبرن خلالها عن معاناتهن مع هذه الظاهرة.

وبحسب التقرير فإن هناك حاجة لمكافحة هذا النوع من العنف ضد النساء، وتكثيف التعاون بين الأفراد والمنظمات غير الحكومية، والوكالات الرسمية، والشركات التكنولوجية المالكة لمواقع التواصل.