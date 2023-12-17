رميش جنوب لبنان.. اسم بمعانٍ جميلة وجذور ضاربة في التاريخ

تعطي التفسيرات السريانية لاسم بلدة رمَيْش الحدودية، الواقعة في أقصى جنوب لبنان، معاني ومرادفات جميلة، مثل الغروب والمساء أو التلة الممهدة، التي تقسم فيما بينها بركتان من الماء.

ويحل الغروب في وقت مبكر في رميش، وتحجب عنها الجبال والتلال المحيطة بها والمكسوة بالأشجار الحرجية، أشعة الشمس.

وفي التفسير اليوناني، يشتق اسم رميش من الإله اليوناني "ريميس".