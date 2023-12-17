رميش جنوب لبنان.. اسم بمعانٍ جميلة وجذور ضاربة في التاريخ
تعطي التفسيرات السريانية لاسم بلدة رمَيْش الحدودية، الواقعة في أقصى جنوب لبنان، معاني ومرادفات جميلة، مثل الغروب والمساء أو التلة الممهدة، التي تقسم فيما بينها بركتان من الماء.
ويحل الغروب في وقت مبكر في رميش، وتحجب عنها الجبال والتلال المحيطة بها والمكسوة بالأشجار الحرجية، أشعة الشمس.
وفي التفسير اليوناني، يشتق اسم رميش من الإله اليوناني "ريميس".
وتمنح هذه الميزات والخصائص أبناء البلدة مشاعر الفخر والاعتزاز بموقع ومكانة بلدتهم، الضاربة جذورها في التاريخ.
وبحسب المؤرخ جوزف جرجور، فإن سكان رميش الحاليين "حلوا ببلدتهم التي حملت اسمها قبلهم فتسموا به".
وتشير الدراسات التاريخية إلى أن البلدة كانت مأهولة منذ ما قبل الميلاد، وعرف سكانها الديانة المسيحية منذ عصورها الأولى.
أما مجموع عائلاتها المارونية، فقد وفدت من مناطق مختلفة من لبنان، منذ أكثر من 300 عام.
وتشكل رميش مع قرى أخرى، مثل دبل وعين إبل والقوزح في قضاء بنت جبيل، جيبًا مسيحيًّا في القطاع الأوسط من جنوب لبنان، ويبلغ تعدادها حوالي 11 ألف نسمة.
وتمتد على مساحة 20 كيلومترًا مربعًا، تحدها من الغرب عيتا الشعب، ويارون من الشرق، وعين إبل من الشمال، وتحدها فلسطين من الجنوب.
وفي ما مضى كان أهلها يسكنون المزارع القائمة على تخومها، مثل سموخيا وهرمون وكرسيفا وقطمون التي استولت إسرائيل على حجارتها الأثرية، لينتقلوا بعدها إلى داخل البلدة حيث البرك والأماكن المنبسطة، لتتحول هذه المزارع في وقت لاحق إلى نقاط حدودية تفصلها عن فلسطين، وتحول بالتالي دون أي احتكاك مباشر مع الجيش الإسرائيلي.
ويقول أحد أبناء البلدة إنها تعد الأكثر أمانًا في محيطها، ولم تشهد نسب نزوح عاليّة كباقي البلدات الحدودية الأخرى، خلال المواجهات الجارية على جانبي الحدود في جنوب لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي.
تربط بين رميش وبلدات الجوار، علاقات تاريخية و"فطرية"، وفق وصف أستاذ الأدب العربي في ثانوية رميش، شادي كلاكش.
ويقول كلاكش لـ"إرم نيوز" إن "علاقتنا وطيدة جدًا بالبلدات المجاورة، تربط بيننا صداقات تاريخية حقيقية بعيدة عن شعارات التعايش الكاذبة، وفي حرب تموز العام 2006 عشنا مع أهل عيتا الشعب وغيرها من القرى في بيوت مع بعضنا البعض".
وأضاف "قد تتوتر الأمور في بعض الأحيان نتيجة التغيرات السياسية، لكن العلاقة الفطرية أقوى من كل التجارب التي نمر بها".
ورميش كغيرها من البلدات الجنوبية، اعتاشت تاريخيًا من الزراعة وتربية الماشية، رغم التحاق نسبة كبيرة من أبنائها بالوظائف العامة أو بالجيش وقوى الأمن.
وتعتبر رميش بلدة نامية أصبحت في العقود الأخيرة أقرب إلى المدينة، وحققت ما يشبه الاكتفاء الذاتي نتيجة لخيرات أرضها، ولاجتهاد أبنائها في سائر الأعمال بالمجالات المختلفة من غذائية وصناعية وسياحية.