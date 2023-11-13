فرق الإغاثة الهندية تؤكد سلامة العمال الأربعين بعد انهيار نفق

وانهار النفق في ساعة مبكرة الأحد، عندما كان عدد من العمال بصدد الخروج من النفق وآخرون يدخلون.

وقال أحد مسؤولي أجهزة الاستجابة للكوارث في الولاية الواقعة بمنطقة الهيملايا من الموقع، إن جزءًا بطول "نحو 200 متر من النفق انهار".

وأظهرت صور نشرتها فرق الانقاذ الحكومية أكوامًا من الخرسانة تسد النفق العريض، فيما تدلت قضبان معدنية ملتوية من سقفه المنهار على الركام.

وكتب الوزير الأول في حكومة أوتارخند بوشكار سينغ دامي على منصة إكس "نتضرع الى الله أن يَخرج العمال العالقون داخل النفق بسلامة".

وتكثر في الهند الحوادث التي تطال ورش تشييد بنى تحتية كبيرة.