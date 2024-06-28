إندبندنت: عنف وإيذاء نفس "غير مسبوق" في سجون النساء الإنجليزية

ذكرت صحيفة الإندبندنت أن العنف وإيذاء النفس في سجون النساء في إنجلترا وويلز، وصل إلى مستويات قياسية مع تفاقم أزمة السجون.

ووفقًا لبيانات وزارة العدل، تضاعف عدد الاعتداءات في سجون النساء ثلاث مرات تقريبًا بين عامي 2010 و2023؛ حيث ارتفع من 653 إلى 1781 حادثة.

جرائم غير عنيفة

وارتفع عدد الاعتداءات بنسبة 32% العام الماضي، مقارنة بـ 1346 حادثة في عام 2022.

وتُظهر البيانات الحكومية أيضًا أن عدد الاعتداءات الجنسية في سجون النساء، والتي تشمل الاعتداءات بين السجينات وضد الموظفين، قد وصل إلى مستوى قياسي في العام الماضي، مع تضاعف الجرائم.