كريم الشناوي: لا أخشى المغامرات ورغبة ملحة دفعتني نحو "ضي"

رسخ المخرج المصري كريم الشناوي مكانته كأحد أبرز الأسماء في المشهد الفني المصري، بفضل أعمال تتناول قضايا المجتمع وتغوص في تفاصيل الحياة اليومية، بروح جريئة تتجاوز القوالب التقليدية وتُخاطب المشاعر الإنسانية عن قرب، مُعززًا من كونه أحد أبرز المخرجين المؤثرين الذين أحدثوا فارقًا في الدراما والسينما المصرية في السنوات الأخيرة، نظرًا لما يتمتع به من صدق إبداعي وجودة فنية.

مغامرة فنية

يتحدث كريم الشناوي عن تجربته السينمائية الجديد في فيلم "ضي سيرة أهل الضي"، بوصفه تجربة فنية فريدة من نوعها، حركها الشغف وحس المُغامرة، على حد قوله.

وأكد المخرج كريم الشناوي، في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، حماسه الكبير تجاه الفيلم، مُنذ مرحلة قراءة السيناريو، مشددًا على أن النص الذي كتبه صديقه المؤلف هيثم دبور لافت للغاية، ما دفعه للانجذاب نحو خوض التجربة في مُغامرة فنية جديدة من عدة جوانب، وفق تعبيره.

رغبة مُلحة

وأضاف قائلًا أنه شعر برغبة مُلحة تتنامى بداخله نحو تقديم فيلم "ضي سيرة أهل الضي"؛ بسبب ملامسة القصة الإنسانية الصادقة لمشاعره، لافتًا أنه لم يضع في تفكيره آنذاك أي حسابات أو احتمالات بشأن عوامل نجاح الفيلم، مؤكدًا أنه صب تركيزه وقتئذ على اختيار كوادر فنية تُشاركه الشغف بالقصة الإنسانية للفيلم.

الشغف الداخلي وأذواق الجمهور

وأشار إلى أنه لا يرتكز في عمله الاعتماد على أي توجه نحو قضايا فنية مُحددة، موضحًا أن شغفه ينصب دائمًا في البحث عن قصص إنسانية مختلفة ولافتة تحرك شغفه الداخلي، إذ إنه لا يخشى خوض المُغامرات الفنية، مُراهنًا على اختلاف أذواق الجمهور في التلقي الفني، على حد تعبيره.

وقال الشناوي: الصدق الفني هو رهاني الدائم، أحب العمل في بيئة تسودها المحبة ومشاركة الشغف الفني مع كوادر فنية تعيش معي روح التجربة، هذا كله يجعلني أحب ما أُقدمه، للحصول على النتيجة الأفضل.

اتجاه إلى الكوميديا

واختتم الشناوي حديثه بالكشف عن مشروعه السينمائي المقبل، مؤكدًا أنه ينتمي إلى نوعية الأعمال الكوميدية، ومُشيرًا إلى أن شغفه الداخلي يتنامى مع رغبته المستمرة في تقديم تجارب مُختلفة على النقيض من بعضها تمامًا، من وجهة نظره.