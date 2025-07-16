الحكومة السورية تعلن السيطرة الكاملة على حرائق اللاذقية (فيديو)

أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث في الحكومة السورية رائد الصالح، اليوم الأربعاء، "السيطرة الكاملة على حرائق اللاذقية، بعد 12 يومًا من العمل المتواصل".

وعقد الصالح مؤتمرًا صحفيًّا، بمشاركة محافظ اللاذقية، للإعلان عن إخماد الحرائق التي ألهبت المحافظة، خلال الأيام الماضية، أعقب الإعلان عن إيقاف تمدد حرائق ريف اللاذقية واستمرار عمليات الإخماد والتبريد، الاثنين.

وكتب الصالح في تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس": "أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لرجال الدفاع المدني وأفواج الإطفاء السوريين وللأشقاء من تركيا والأردن وقطر والعراق ولبنان ولكل المتطوعين والجهات الحكومية التي شاركتنا هذه المعركة الصعبة".

وأضاف: "هذه نهاية مرحلة الاستجابة العاجلة وبداية مرحلة لا تقل أهمية عن حماية الغابات المتبقية واستعادة ما دمّرته النيران".

وأعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، في وقت سابق الثلاثاء، أن فرق الإطفاء الميدانية، بدعم جوي من الطائرات المروحية، حققت تقدمًا كبيرًا وسيطرت على بؤر حرائق جديدة في ريف اللاذقية بدعم جوي وهندسي.