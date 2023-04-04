أجواء رمضان في نيجيريا
تتعدد مظاهر شهر رمضان المبارك في جمهورية نيجيريا، غرب أفريقيا، وتختلف حسب المناطق النيجيرية المختلفة (شمال، جنوب. شرق).
تتمتع كل منطقة نيجيرية بعادات خاصة، لكن القاسم المشترك بينها هو الإفطار والمجالس والدروس الرمضانية في قصور الأمراء والسلاطين، وفقًا للدكتور الخضر عبد الباقي محمد، مدير المركز النيجيري للبحوث العربية في نيجيريا.
ويضيف لـ"إرم نيوز": "في شهر رمضان تتسابق الجمعيات الدينية على تنظيم اللقاءات المعرفية، وخاصة مع انتشار شبكات التواصل الاجتماعي، إذ تتنوع هذه الدروس واللقاءات العلمية المخلتفة في كافة الفترات على مدار اليوم".
ويوضح أن "مسلمي نيجيريا يحتفلون كذلك بليلة القدر عبر العديد من الجمعيات والهيئات والمنظمات الدينية، ناهيك عن الاحتفال بعيد الفطر المبارك".
وتعد نيجيريا أكبر دولة أفريقية مسلمة، حيث يبلغ عدد سكانها 240 مليون نسمة، يشكل المسلمون منهم 65 ألف مسلم، ويتوزعون في مناطق نيجيرية مختلفة، إلا أن تمركزهم في شمال البلاد أكثر حضورًا ووضوحًا، وفقًا لمدير المركز النيجيري للبحوث العربية.
ويشيد الخضر عبد الباقي بتماسك واتحاد مسلمي نيجيريا، وخاصة فيما يتعلق بالعمل الجماعي والمطالب التي يرفعونها للحكومة، حيث يمثل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أعلى سلطة دينية في البلاد فيما يتعلق بالمسلمين، وينضوي تحت المجلس العديد من الرموز والقيادات الدينية والشخصيات المهمة في نيجيريا.