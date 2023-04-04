أجواء رمضان في نيجيريا

ويضيف لـ"إرم نيوز": "في شهر رمضان تتسابق الجمعيات الدينية على تنظيم اللقاءات المعرفية، وخاصة مع انتشار شبكات التواصل الاجتماعي، إذ تتنوع هذه الدروس واللقاءات العلمية المخلتفة في كافة الفترات على مدار اليوم".

ويوضح أن "مسلمي نيجيريا يحتفلون كذلك بليلة القدر عبر العديد من الجمعيات والهيئات والمنظمات الدينية، ناهيك عن الاحتفال بعيد الفطر المبارك".