انسحب في اللحظة الأخيرة وكشف معلومات صادمة عن الغواصة "تيتان"

أردف "كريس" مبينا: "ساورني الشك بشأن جودة التكنولوجيا والمواد المستخدمة في الغواصة، والتي كان من بينها استخدام أعمدة سقالات قديمة للصابورة، بينما استندت عناصر التحكم فيها إلى وحدات تحكم على غرار المستخدمة في ألعاب الكمبيوتر"، على حد تعبيره.

وبحسب صحيفة "ذا صن"، فإن براون، وهو المليونير وقطب التسويق الرقمي، قال إنه "ليس ممن يترددون في المغامرات"، لكنه رأى فيها "رحلة محفوفة بمخاطر كبيرة" ما دفعه إلى إرسال بريد إلكتروني إلى OceanGate طلب فيه استرداد أمواله.

ورغم حزنه وقلقه على صديقه الملياردير "هاميش هاردينغ"، لكنه يقول إنه ليس من النوع الذي يشعر بالذعر.

ويعتقد كريس أنه سيحافظ على "الهدوء الشديد" ويحاول "معالجة الخطط والأفكار من خلال عقله الهائل". ويرى كريس براون أن هاردينغ "سيمنح الأمل" للركاب الآخرين.