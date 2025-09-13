خلاف على أولوية المرور يثير جدلا واسعا في تركيا (فيديو)

أثار مقطع فيديو وثقته سيدة بهاتفها جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي في تركيا، لما رصده من لحظة رش سائق سيارة رذاذ فلفل على سيارة سيدة.

وسرعان ما انتشر مقطع الفيديو، الذي نشرته السيدة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط هجوم واستياء متداوليه، مطالبين الشرطة التركية بسرعة القبض على ذلك الشخص، الذي فر هاربًا بسيارته فور ارتكاب فعلته.

أخبار ذات علاقة وفاة صادمة.. العثور على جثمان لاعب عراقي في تركيا

وحسب أقوال السيدة وشهود عيان، وقع خلاف بين سيدة وشخص آخر بسبب الخلاف على أولوية المرور، في الشارع المزدحم بالسيارات، بمدينة إسطنبول.

واشتد الخلاف بينهما، وأثناء سيرهما بالطريق، قام السائق برش رذاذ فلفل على سيارة السيدة ما تسبب في فقدانها البصر 3 ساعات، وتركها قبل أن يهرب بسيارته.

وتمكن مواطنون من إسعاف السيدة المتضررة، حتى استعادت الرؤية بشكل عادي.