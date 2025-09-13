تقارير عبرية عن حدث أمني في غزة واشتباكات عنيفة تدور حاليا في القطاع

logo
منوعات

خلاف على أولوية المرور يثير جدلا واسعا في تركيا (فيديو)

خلاف على أولوية المرور يثير جدلا واسعا في تركيا (فيديو)
الشرطة التركيةالمصدر: رويترز
ايمان عبدالعاطي
ايمان عبدالعاطي

أثار مقطع فيديو وثقته سيدة بهاتفها جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي في تركيا، لما رصده من لحظة رش سائق سيارة رذاذ فلفل على سيارة سيدة.

وسرعان ما انتشر مقطع الفيديو، الذي نشرته السيدة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط هجوم واستياء متداوليه، مطالبين الشرطة التركية بسرعة القبض على ذلك الشخص، الذي فر هاربًا بسيارته فور ارتكاب فعلته.

أخبار ذات علاقة

اللاعب العراقي باسل سعد

وفاة صادمة.. العثور على جثمان لاعب عراقي في تركيا

وحسب أقوال السيدة وشهود عيان، وقع خلاف بين سيدة وشخص آخر بسبب الخلاف على أولوية المرور، في الشارع المزدحم بالسيارات، بمدينة إسطنبول.

واشتد الخلاف بينهما، وأثناء سيرهما بالطريق، قام السائق برش رذاذ فلفل على سيارة السيدة ما تسبب في فقدانها البصر 3 ساعات، وتركها قبل أن يهرب بسيارته.

وتمكن مواطنون من إسعاف السيدة المتضررة، حتى استعادت الرؤية بشكل عادي.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC