"قلب الريشات" في موريتانيا.. لغز طبيعي يحير العلماء
عاد موقع قلب الريشات المذهل في موريتانيا إلى الواجهة بعد صور له نشرها رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي من محطة الفضاء الدولية، مشيدا بالطبيعة الخلابة التي تتمتع بها البلدان العربية.
الصور التي نشرها النيادي أعادت تسليط الضوء على الموقع المعروف أيضا باسم "عين الصحراء" وهي بقعة في وسط الصحراء شمال موريتانيا، وتسمى كذلك، لأن تصميمها الطبيعي يشبه العين.
وتصنف وكالة الفضاء الأمريكية ناسا موقع قلب الريشات بأنه من بين الظواهر الطبيعية العشر الأكثر غرابة في العالم، وأحد أبرز المعالم الجيولوجية في قارة إفريقيا.
و"قلب الريشات" اكتشف في ثلاثينيات القرن الماضي من طرف باحث فرنسي، ومنذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي ما زالت الدراسات مستمرة لفهم تكوينه، وقد تعددت التفسيرات لفهم هذا "اللغز" الطبيعي الذ تحول إلى مقصد سياحي في الشمال الموريتاني يتوافد عليه الباحثون والسائحون رغم بعده وخطورة المنطقة التي يقع فيها لقربها من مناطق نشاط الجماعات المتشددة في مالي.