"قلب الريشات" في موريتانيا.. لغز طبيعي يحير العلماء

عاد موقع قلب الريشات المذهل في موريتانيا إلى الواجهة بعد صور له نشرها رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي من محطة الفضاء الدولية، مشيدا بالطبيعة الخلابة التي تتمتع بها البلدان العربية.

الصور التي نشرها النيادي أعادت تسليط الضوء على الموقع المعروف أيضا باسم "عين الصحراء" وهي بقعة في وسط الصحراء شمال موريتانيا، وتسمى كذلك، لأن تصميمها الطبيعي يشبه العين.