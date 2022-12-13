"إيه الفضيحة دي".. فيديو محرج لوزير المالية السوداني بسبب انقطاع الكهرباء
فوجئ وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، بانقطاع التيار الكهربائي عدة دقائق أثناء إلقائه كلمة أمام "مجلس الوحدة العربية الاقتصادية"، يوم أمس الإثنين، في العاصمة الخرطوم.
وشعر الوزير السوداني بالحرج بسبب انقطاع الكهرباء إبان حديثه عن ضرورة "اغتنام الفرص والإمكانات اللامحدودة" التي يوفرها السودان.
وخاطب الوزير السوداني مساعديه وسط الظلام بالقول: "ما عندنا مولد للكهرباء؟ إيه الفضيحة دي؟.. كيف نقول للناس تعالوا استثمروا عندنا؟".
وفيما بدا أنه انتقاد للجهات المسؤولة، قال الوزير جبريل إبراهيم: "الناس ديل ناس فضايح".
وعمد الوزير لتجاوز الموقف المحرج بدعوة المجلس لأن تكون الكهرباء ضمن مجالات استثماراتهم في البلاد؛ الأمر الذي قوبل بتصفيق الحاضرين، وفق ما أورده موقع "سودان تريبوين".
وكان الوزير السوداني طالب المجلس بدعم مبادرة السودان للأمن الغذائي والاستثمار في قطاعات الزراعة والثروة والصناعة والبنى التحتية المرتبطة بسلاسل الإمدادات الغذائية.