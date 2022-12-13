"إيه الفضيحة دي".. فيديو محرج لوزير المالية السوداني بسبب انقطاع الكهرباء

فوجئ وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، بانقطاع التيار الكهربائي عدة دقائق أثناء إلقائه كلمة أمام "مجلس الوحدة العربية الاقتصادية"، يوم أمس الإثنين، في العاصمة الخرطوم.

وشعر الوزير السوداني بالحرج بسبب انقطاع الكهرباء إبان حديثه عن ضرورة "اغتنام الفرص والإمكانات اللامحدودة" التي يوفرها السودان.