الكويت.. دعوة لإنهاء العام الدراسي مبكرًا لتخفيف استهلاك الكهرباء

شهدت الكويت أول دعوة برلمانية هذا الموسم، لإنهاء العام الدراسي مبكرًا بهدف توفير الكهرباء التي تستهلكها المدارس مع تسجيل البلاد درجات حرارة عالية.

وانقطع التيار الكهربائي قبل يومين عن أجزاء من منطقتي المنصورية والنزهة في العاصمة، بسبب عطل فني في محطة التحويل الرئيسية في منطقة عبد الله السالم، قبل أن يتم إصلاح العطل.

وقوبل الانقطاع بانتقادات من بعض نواب مجلس الأمة الكويتي، فيما دعا النائب فلاح الهاجري المعنيين في وزارة الكهرباء والماء للتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي لإصدار قرار مشترك بهدف إنهاء العام الدراسي مبكرًا، لتخفيف استهلاك الطاقة في مثل هذا الوقت من العام الدراسي.

وقال الهاجري إن دوام المعلمين سيستمر حتى الأول من يوليو/تموز المقبل، على الرغم من توقف دوام الطلاب قبل ذلك، ما يعني استهلاكا عاليا للمدارس دون وجود طلاب.