محاولة حرق منزل تُرعب عائلة في تكساس (فيديو)

تعيش عائلة في ولاية تكساس حالة من القلق والخوف بعد تعرض منزلها لمحاولة إحراق متعمدة، دفعتهم إلى التناوب على النوم لحماية أنفسهم.

ووقع الحادث عندما كان ستة بالغين وطفلان من عائلة ويلسون نائمين داخل منزلهم في مدينة ميدلوثيان، بحسب ما أفادت به شبكة "CBS News".

وأظهرت لقطات مصوّرة بثتها قناة "Fox 4 News" رجلاً ملثماً وهو يسكب البنزين حول مدخل المنزل والنوافذ والمرآب، قبل أن يُشعل النار ويلوذ بالفرار.

وكانت ماليا ويلسون، ابنة داريل ويلسون البالغة من العمر 21 عاماً، في زيارة للمنزل خلال عطلتها من الجامعة، وتصادف أنها كانت مستيقظة وقت الهجوم.

ولاحظت ماليا حركة غريبة بعد أن أضاءت أنوار الأمان، وعندما نزلت إلى الطابق السفلي، شاهدت ألسنة اللهب تتصاعد من نافذة غرفة المعيشة، وسارعت بإيقاظ والدها والاتصال بخدمات الطوارئ.

وقال داريل ويلسون، 52 عامًا، في حديثه لشبكة "سي بي إس نيوز": "دخلت ابنتي مسرعة وقالت: المنزل يحترق. ظننت أنني أحلم، فاستلقيت مجددًا. لكنها أمسكت بي وأكدت: لا، النار مشتعلة فعلاً".

من جانبها، عبّرت زوجته، وحيدة ويلسون، عن صدمتها من الحادث قائلة: "لم أصدق ما رأيت. فكرت: هذا غير معقول. من قد يفعل شيئًا كهذا؟ نحن لا نؤذي أحدًا، ونعيش حياة هادئة ومنعزلة".