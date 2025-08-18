ترامب: أنا من دمّر نووي إيران وأنهى 6 حروب في 6 أشهر
logo
منوعات

محاولة حرق منزل تُرعب عائلة في تكساس (فيديو)

محاولة حرق منزل تُرعب عائلة في تكساس (فيديو)
تعبيرية المصدر: istock
إرم نيوز
إرم نيوز
18 أغسطس 2025، 1:45 م

تعيش عائلة في ولاية تكساس حالة من القلق والخوف بعد تعرض منزلها لمحاولة إحراق متعمدة، دفعتهم إلى التناوب على النوم لحماية أنفسهم.  

ووقع الحادث عندما كان ستة بالغين وطفلان من عائلة ويلسون نائمين داخل منزلهم في مدينة ميدلوثيان، بحسب ما أفادت به شبكة "CBS News".  

وأظهرت لقطات مصوّرة بثتها قناة "Fox 4 News" رجلاً ملثماً وهو يسكب البنزين حول مدخل المنزل والنوافذ والمرآب، قبل أن يُشعل النار ويلوذ بالفرار.  

وكانت ماليا ويلسون، ابنة داريل ويلسون البالغة من العمر 21 عاماً، في زيارة للمنزل خلال عطلتها من الجامعة، وتصادف أنها كانت مستيقظة وقت الهجوم.

ولاحظت ماليا حركة غريبة بعد أن أضاءت أنوار الأمان، وعندما نزلت إلى الطابق السفلي، شاهدت ألسنة اللهب تتصاعد من نافذة غرفة المعيشة، وسارعت بإيقاظ والدها والاتصال بخدمات الطوارئ.

وقال داريل ويلسون، 52 عامًا، في حديثه لشبكة "سي بي إس نيوز": "دخلت ابنتي مسرعة وقالت: المنزل يحترق. ظننت أنني أحلم، فاستلقيت مجددًا. لكنها أمسكت بي وأكدت: لا، النار مشتعلة فعلاً".

من جانبها، عبّرت زوجته، وحيدة ويلسون، عن صدمتها من الحادث قائلة: "لم أصدق ما رأيت. فكرت: هذا غير معقول. من قد يفعل شيئًا كهذا؟ نحن لا نؤذي أحدًا، ونعيش حياة هادئة ومنعزلة".

أخبار ذات علاقة

اندلاع حريق ضخم في مستودع جنوب طهران (فيديو)

اندلاع حريق ضخم في مستودع جنوب طهران (فيديو)

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC