"لو غافروش".. أشهر مطاعم لندن يغلق أبوابه نهائياً
أعلن الشيف ميشال رو جونيور إغلاق مطعم "لو غافروش" في لندن في كانون الثاني/يناير 2024، وهو أحد أشهر المطاعم في البلاد وكان أول مطعم في المملكة المتحدة يحصل على نجمة ميشلان عام 1974.
وافتتح المطعم بحي ماي فير في العام 1967 الفرنسيان ميشال وألبير رو، وهما شقيقان توفيا عامي 2020 و2021، وعرف الشقيقان بتأثيرهما على مجال الطعام الراقي البريطاني.
وفي العام 1991، اشترى المطعم الحائز 3 نجوم "ميشلان" في العام 1982 والذي ما زال يحتفظ بنجمتين، نجل ألبير، ميشال رو جونيور، وهو طاهٍ مشهور في المملكة المتحدة.
وأعلن رو جونيور إغلاق "لو غافروش" عبر "إنستغرام" وخلال مقابلة مع صحيفة "ذي تايمز" مساء الجمعة، وقال الطاهي البالغ 63 عاما للصحيفة "أنا متعب فعلا" واصفا المطعم بأنه "آخر معقل في لندن للمأكولات الفرنسية الكلاسيكية الراقية" و"واحد من أشهر المطاعم في بريطانيا"، مضيفا "لقد وصلت إلى مرحلة لم أعد أستمتع فيها بهذه الوظيفة كما في السابق. إنها وظيفة مرهقة جدا وأرغب في إيجاد توازن أفضل بين حياتي المهنية وحياتي الخاصة".
كما تحدث عن صعوبات مرتبطة بجائحة كوفيد وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي صعّبت "عمليات الإمداد ورفعت التكاليف".