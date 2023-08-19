"لو غافروش".. أشهر مطاعم لندن يغلق أبوابه نهائياً‎

أعلن الشيف ميشال رو جونيور إغلاق مطعم "لو غافروش" في لندن في كانون الثاني/يناير 2024، وهو أحد أشهر المطاعم في البلاد وكان أول مطعم في المملكة المتحدة يحصل على نجمة ميشلان عام 1974.

وافتتح المطعم بحي ماي فير في العام 1967 الفرنسيان ميشال وألبير رو، وهما شقيقان توفيا عامي 2020 و2021، وعرف الشقيقان بتأثيرهما على مجال الطعام الراقي البريطاني.

وفي العام 1991، اشترى المطعم الحائز 3 نجوم "ميشلان" في العام 1982 والذي ما زال يحتفظ بنجمتين، نجل ألبير، ميشال رو جونيور، وهو طاهٍ مشهور في المملكة المتحدة.