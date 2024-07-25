في أول ظهور فني له، بعد ظهوره وقد بدت عليه علامات الإرهاق في عزاء وزير الأوقاف المصري الأسبق محمد علي محجوب وإصابته بـ"العصب السابع"، أدلى الفنان محمد فؤاد بتصريحات تلفزيوينة على هامش مشاركته في حفل "ديسكو 90 " في العاصمة اللبنانية بيروت، وقد كان لافتا ارتداؤه "نظارة سوداء".

ومن المرجح أن الفنان المصري أراد إخفاء علامات الإرهاق والإصابة بـ"العصب السابع" بارتدائه نظارة سوداء، خاصة بعد تداول معلومات عن ظهور عينيه بشكل مرهق كثيرا في عزاء الوزير محجوب.

وأكد محمد فؤاد في اللقاء الإعلامي أن "لبنان بلد الفرحة والبهجة والابتسامة"، مضيفا: "إحنا بنعشق لبنان وشعب لبنان، وعارفين إن مصر في قلب كل لبناني".

وأشار إلى أنّ أغنيتيه "كامننا" و"كداب" هما أول الأغنيات التي يرغب في تأديتها في بيروت، وقد غنى مقطعا من "كامننا" مع حميد الشاعري وهشام عباس وإيهاب توفيق الذين يشاركونه الحفل.

وعن حالته الصحية، كانت مصادر مقربة من الفنان المصرية قد أكدت أنه استيقظ من النوم مع توقف الجانب الأيمن من الوجه بشكل تام، وكشف الطبيب المعالج أنه أصيب بمرض العصب السابع، ولابدّ له من الخضوع السريع للعلاج والتزام الراحة.

وإثر ذلك، نفى محمد فؤاد في تصريحات سابقة لـ"إرم نيوز" ذلك، مؤكدا أن هذه الأنباء "عارية عن الصحة"، إلا أن ظهوره لاحقا في حفل خطوبة ابنته "بسملة"، أدت إلى انقسام في الرأي بشأن حقيقة وضعه الصحي، فمنهم من رأى أنه بالفعل يعاني من المرض، خاصة مع ظهوره بوجه شاحب ومرهق، في حين رأى البعض الآخر أن "مجرد ظهوره في حفل خطبة ابنته كاف، بغض النظر عن حالته الصحية".