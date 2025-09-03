بعد تصريحات مثيرة للجدل.. إنذار رسمي للفنانة روبي

أثارت الفنانة روبي جدلاً واسعًا خلال حفلها الأخير في الساحل الشمالي، بعد تصريحات جريئة اعتبرها البعض تحمل إيحاءات غير أخلاقية، ما قوبل بهجوم واسع ضدها.

والأمر لم ينتهِ بهجوم البعض، إذ تقدم المحامي أيمن محفوظ بالنقض بإنذار رسمي لنقيب الموسيقيين مصطفى كامل يطالبه بالتحقيق مع الفنانة روبي بعد التصريحات التي أطلقتها ترويجًا لأغنيتها 3 ساعات خلال حفل الساحل الأخير.

أوضح المحامي في إنذاره أن تصريحات روبي خلال حفل الساحل الشمالي الأخير حول أغنية "3 ساعات" أثارت غضب الجمهور، معتبرًا أن محتوى الأغنية يحمل إيحاءات إباحية ويشير إلى العلاقات قصيرة المدة، ما يعد تجاوزًا للأعراف الأخلاقية ويدخل في نطاق التجريم العلني.

وأضاف المحامي، أن تصريحات روبي تُعد مخالفة لقانون مكافحة جرائم الآداب رقم 10 لسنة 1961، الذي يُجرم التحريض العلني على ارتكاب الفجور، وفقًا للمادتين 269 و171 من قانون العقوبات، حيث يعاقب القانون بالحبس والغرامة كل من يحرض العامة على الفجور في حفل عام دون تمييز.

وأشار المحامي المصري إلى أن المادة 40 من قانون نقابة المهن الموسيقية رقم 35 لسنة 1978 تمنح النقيب السلطة القانونية لتوقيع العقوبات التأديبية على الأعضاء المخالفين.

وأوضح أن هذه العقوبات قد تشمل الإنذار أو اللوم أو الغرامة، أو حتى المنع من مزاولة المهنة مؤقتًا أو دائمًا، بعد التحقيق في المخالفات من قبل مجلس التأديب.

وختم أيمن محفوظ إنذاره بطلب اتخاذ جميع إجراءات التحقيق اللازمة ضد الفنانة روبي، وتوقيع العقوبات التأديبية عليها، وإحالة الأمر للجهات المختصة لمحاسبتها جنائيًّا عن تصريحاتها المثيرة للجدل، مع التوصية لنقابة الممثلين بعدم منحها تصريحًا بالتمثيل وفق نتائج التحقيقات واتخاذ كل ما يلزم قانونيًّا.