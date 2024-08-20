لقي شاب مصري حتفه قبل ساعات من حفل زفافه بمدينة "بورسعيد" صعقا بالتيار الكهربائي ليتحول العرس إلى مأتم في غضون دقائق معدودة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من مستشفى "السلام" بالمدينة يفيد بوصول جثمان شاب يدعى محمود أحمد محمود، 28 عاما، متاثرا بإصابته نتيجة الصعق بتيار كهربائي.

وتوجهت قوة شرطية لمقر البلاغ وقامت بتحرير المحضر اللازم للواقعة وإخطار النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واستخراج تصريح الدفن.

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وأفاد أصدقاء العريس في تصريحات للصحافة المحلية أن الشاب يعمل "سباكا " وكان يقوم بتركيب بعض التوصيلات الكهربائية في شقته، استعدادا لاستقبال عروسته في اليوم نفسه.

وأكد أصدقاؤه أن الراحل كان بشوشا، طيب القلب، دائم الابتسامة، وكان كثيرا ما يمازحهم بقوله "إذا مت فجأة، لا تحزنوا" وإذا بالمزاح ينقلب إلى حقيقة صادمة، على حد تعبيرهم.