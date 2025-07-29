الداخلية المصرية تكشف حقيقة فيديو "الاعتداء الحارق" في القليوبية

كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات فيديو صادم جرى تداوله مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر لحظة اعتداء رجل على سيدة بإلقاء مادة حارقة عليها داخل مركبة، في أحد شوارع محافظة القليوبية.

وفي بيان رسمي، أوضحت الوزارة أن المقطع لا يوثق حادثة حديثة كما تم الترويج، بل يعود إلى شهر فبراير الماضي، حين أبلغت سيدة مركز شرطة قليوب بتعرضها لاعتداء من زوجها، الذي يعمل حدادا، إثر خلافات أسرية بينهما.

وقد تطور الشجار إلى قيام الزوج بسكب مادة حارقة عليها في وضح النهار؛ ما تسبب في إصابتها بحروق في أنحاء متفرقة من جسدها.

وأكد البيان أنه تم القبض على المتهم أثناء قيادته دراجة نارية دون لوحات أو ترخيص في إحدى مناطق القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه تمهيدا لمحاكمته.

كما كشفت التحقيقات عن تورط شخصين من محافظتي القاهرة ودمياط في إعادة نشر الفيديو على صفحات يديرونها، مع الإيحاء بأن الواقعة حديثة ووقعت في دمياط، بهدف إثارة الرأي العام وتحقيق أرباح من التفاعل على مواقع التواصل.

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وتم ضبط الشخصين، واعترفا خلال التحقيقات بنشر الفيديو بشكل مضلل.