إصابة نجل الفنان الراحل فؤاد المهندس بحريق في منزله

وأكدت الجهات الأمنية، أن "الحريق نشب بسبب تماس كهربائي في غرفة النوم، لتشتعل النيران وتصيب مالك الشقة الذي تبين أنه نجل الفنان الراحل فؤاد المهندس، وأن الحريق لا يوجد به شبهة جنائية".

وما زال نجل فؤاد المهندس بالمستشفى حتى الآن لتلقي الإسعافات الأولية لإصابته ببعض الحروق، ومن المقرر أن يخرج خلال الساعات المقبلة.