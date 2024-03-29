إصابة نجل الفنان الراحل فؤاد المهندس بحريق في منزله
أصيب نجل الفنان المصري الراحل فؤاد المهندس في حريق نشب بمنزله في حي الزمالك في القاهرة، ونقل للمستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.
وبحسب بيان للشرطة المصرية، "تلقت النجدة بمصر إخطارًا يفيد بنشوب حريق في شقة بالطابق الثالث بمنطقة الزمالك، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ 5 سيارات إطفاء وسيارات إسعاف لمحل البلاغ، وبالمعاينة الأولية تبين احتراق غرفة النوم بشقة سكنية بالطابق الثالث، حيث التهمت النيران محتويات الغرفة وهي سرير ودولاب ملابس كبير، وشاشة عرض وغيرها".
وأكدت الجهات الأمنية، أن "الحريق نشب بسبب تماس كهربائي في غرفة النوم، لتشتعل النيران وتصيب مالك الشقة الذي تبين أنه نجل الفنان الراحل فؤاد المهندس، وأن الحريق لا يوجد به شبهة جنائية".
وما زال نجل فؤاد المهندس بالمستشفى حتى الآن لتلقي الإسعافات الأولية لإصابته ببعض الحروق، ومن المقرر أن يخرج خلال الساعات المقبلة.